Prognoza meteo pentru saptamana urmatoare. Cum va fi vremea de litoral

Vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor, dar va fi ratilde;coroasatilde;. Vor mai fi innoratilde;ri, ploi de scurtatilde; duratatilde; si, posibil, descatilde;rcatilde;ri electrice, local in Moldova si in zona de munte. In restul teritoriului cerul… [citeste mai departe]