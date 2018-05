Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea politica, solicitata de grupul parlamentar al PNL, avand ca tema „Implicatiile raportului GRECO asupra imaginii justitiei in Romania”, a inceput, miercuri, in plenul Senatului, in cadrul “Orei Guvernului”, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Ministrul Tudorel Toader a afirmat…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a cerut miercuri, in sedinta Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, definirea clara a sistemului judiciar, a carei independenta se cere aparata, fara a se stie pentru ce, sustine Nicolicea, potrivit Agerpres. Nicolicea a afirmat ca nu exista o definitie…

- Modificarile la legile Justitiei si amendamentele la Codurile Penale adoptate de PSD sunt aspru criticate in raportul asupra Romaniei realizat de Grupul de State Impotriva Coruptiei din Consiliul Europe. PSD, partidul care a operat modificarile desfiintate de expertii europeni, n-a avut o reactie oficiala.…

- Grupul statelor impotriva coruptiei(GRECO), un organism al Consiliului Europei, se declara, intr-un raport publicat miercuri, profund ingrijorat de anumite aspecte ale legilor privind statul de drept in Romania.

- Ministrul Tudorel Toader trebuie sa publice imediat raportul GRECO cu privire la modificarile legilor justiției, transmite Platforma 100 intr-un comunicat. „Romania este stat membru al Consiliului Europei, iar ceea ce face ministrul Toader acum este echivalent cu sfidarea normelor și a instituțiilor…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a adoptat un nou raport privind reformele justitiei din Romania, in cadrul reuniunii plenare din 19-23 martie, si indeamna autoritatile romane sa autorizeze cat mai rapid publicarea raportului.