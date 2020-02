Ioan Cupşa (deputat PNL): Alegerile anticipate, necesare pentru a pune capăt instabilităţii Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat vineri ca, pentru PNL, alegerile anticipate nu sunt un obiectiv, ci un mijloc prin care sa se puna capat instabilitatii, pentru a avea un Parlament puternic si un Guvern sprijinit de o majoritate consistenta.



"Am fost acuzati ca am produs instabilitate ca urmare a asumarii raspunderii pe legea alegerilor de primari in doua tururi. Instabilitatea este una evidenta, pe care a creat-o chiar PSD. In trei ani am avut trei Guverne PSD, un Guvern PNL si acum unul interimar. Practic, instabilitatea exista. Si noi avem nevoie de alegeri anticipate pentru…

Sursa articol: agerpres.ro

