Ioan-Cosmin Mihai (ARASEC): Infractorii cibernetici preferă în ultima vreme organizațiile mici Infractorii cibernetici prefera in ultima vreme organizatiile mici, care au la dispozitie destul de multe calculatoare, dar nu au suficiente resurse pentru a le proteja, iar toate aceste dispozitive infectate sunt folosite in a targeta diverse site-uri, a afirmat Ioan-Cosmin Mihai, vicepresedintele Asociatiei Romane pentru Asigurarea Securitatii Informatiei (ARASEC). „Cum putem lupta impotriva acestor noi forme de malware care sunt folosite in diverse atacuri cibernetice: in primul rand, trebuie sa avem o legislatie actualizata. Trebuie sa punem accentul pe cooperare si, daca avem de multe ori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

