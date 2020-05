Ioan Buteanu, unul din liderii revoluționarilor români transilvăneni de la 1848 a fost elev la Liceul Piarist Carei In luna mai am aniversat 199 de ani de la nașterea lui Ion Buteanu și am comemorat 171 de ani de la moartea sa violenta. A fost elev la Liceul Piarist din Carei. Dintre personalitatile care au facut cinste Careiului il amintim pe Ioan Buteanu, de la a carui nastere s-au implinit 199 de ani la 12 mai. A fost profesor, prefectul Zarandului si colaboratorul apropiat al lui Avram Iancu alaturi de care a participat la luptele pentru afirmarea nationala si cucerirea drepturilor romanilor din Ardeal. El s-a nascut la Sighetul Marmatiei, unde tatal sau indeplinea functia de jurat in Comitatul Maramures.… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

