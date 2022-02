Ioan Bogdan, primul preşedinte al Curţii de Conturi a României de după reînfiinţare, s-a stins din viaţă / Mesajul Curţii de Conturi “Primul presedinte al Curtii de Conturi a Romaniei dupa reinfiintarea sa in anul 1992, domnul profesor universitar doctor Ioan Bogdan a trecut la cele vesnice. Marea familie a Curtii de Conturi a Romaniei a mai pierdut un membru. Pe data de 10 februarie 2022, in anul in care se implinesc 30 de ani de la reinfiintarea Institutiei Supreme de Audit a Romaniei, inima primului ei presedinte dupa revolutie a incetat sa mai bata”, a anuntat institutia. Nascut la data de 11 august 1933 in comuna Calnic, judetul Alba, domnul Ioan Bogdan a urmat o cariera in domeniul economic, absolvind Facultatea de Statistica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

