- Omul de afaceri Ioan Becali va fi pus in libertate, miercuri, dupa judecatorii Tribunalului Ialomita au respins contestatia DNA la prima decizia de liberare conditionata. "In baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.1 lit. b Cod procedura penala, respinge ca nefondata contestatia formulata de Parchetul…

- Veste de ultima ora despre Giovanni Becali. Contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost respinsa, iar Giovanni Becali poate fi liber. Decizia in cazul sau este definitiva.

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii obliga pe procurorii DNA sa dea o soluție in dosarul in care fostul șef al serviciului secret al MAI, Rareș Vaduva, este cercetat de doi ani. Judecatorii supremi au dispus, printr-o decizie luata vineri, ca procurorii DNA sa finalizeze dosarul 280/P/2016 in termen…

- Avocatul Elenei Udrea a anunțat, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – care judeca dosarul “Gala Bute”, aflat la ultimul termen – ca fostul ministru al dezvoltarii a primit, la finele lunii martie, statutul de refugiat politic in Costa Rica. Prin urmare, a solicitat instanței ca Udrea…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Vasile Olaru, fostul primar al comunei Girov, a fost liberat condiționat din Penitenciarul Vaslui, ca urmare a hotararii definitive, pronunțate de Tribunalul Vaslui, in ziua de 7 februarie 2018. El obținuse o sentința favorabila la Judecatoria Vaslui inca din luna decembrie a anului trecut, insa procurorii…