- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a transmis o intrebare ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, pe tema acutizarii deficitului de personal medical in unitațile sanitare din județul Suceava. Ioan Balan a aratat ca in ciuda majorarilor salariale operate in ultimii ani pentru personalul medical…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, a avut astazi o intrevedere cu ambasador Ucrainei in Romania, E.S. domnul Ihor Prokopchuk, in care a reconfirmat sprijinul umanitar al Romaniei pentru populația afectata de varsarea de sange și de distrugerile…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, cere ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, identificarea cat mai rapida a podurilor din județul Suceava situate pe traseul drumurilor naționale care manifesta vulnerabilitați ale structurii de rezistența, in vederea includerii in regim de urgența in planul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului agriculturii, Petre Daea, luarea de masuri urgente sprijinirea comercializarii și depozitarii fructelor in județul Suceava. Ioan Balan i-a transmis ministrului Daea ca pomicultorii suceveni depun eforturi deosebite pentru a obține in fiecare…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica prin care a atras atenția, in plenul Parlamentului, ca „ghiozdanele grele ale elevilor nu aduc obligatoriu și performanța in educație”. Ioan Balan le-a transmis colegilor din Parlament ca in urma cu ceva timp, reprezentanții Inspectoratului…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in plenul Parlamentului in care a evidențiat faptul ca adoptarea legii care obliga administratorii drumurilor publice din Romania sa asigure iluminarea corespunzatoare a trecerilor nesemaforizate marcate si semnalizate corespunzator,…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca aderarea Romaniei la Spațiul Schengen va aduce avantaje uriașe pentru romani și economia naționala. Intr-o declarație politica prezentata in Parlament, Ioan Balan a aratat ca angajamentul ferm al cancelarului german Olaf Scholz privind susținerea aderarii…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca orice disputa pe tema autostrazii Moldovei trebuie sa inceteze, atata vreme cat romanii știu ca acest proiect major de infrastructura este un proiect 100% PNL, demarat in perioada in care ministru al transporturilor a fost Lucian Bode. „Faptul ca in…