- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca Autostrada Moldovei nu se poate opri la Pașcani, așa cum a vrut PSD, ci la Siret, iar actualul Guvern are obligația de a corecta greșelile din trecut, nu sa le continue. Ioan Balan a aratat ca prin eforturile președintelui Romaniei, Klaus Iohannis și…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, susține dezvoltarea companiilor romanești, el considerand ca o țara fara firme naționale puternice nu se poate considera ca are o economie puternica. Ioan Balan a aratat ca Romania a traversat doua momente deosebit de grele, care au afectat puternic antreprenorii…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat ca 2021 va fi anul demararii reformelor in marile sisteme publice. Ioan Balan a spus bugetul pentru anul 2021 reprezinta prima demonstrație clara ca Romania a intrat intr-o cu totul alta viziune de dezvoltare, bazata pe investiții publice, pe sprijin…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a anunțat ca Guvernul condus de PNL va prelungi prin Ordonanțe de Urgența masurile de susținere a mediului de afaceri din Romania. Angelica Fador a dat cateva exemple, respectiv continuarea IMM Invest; IMM Leasing de Echipamente și Utilaje, lansat inițial la…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat ca bugetul pentru anul 2021 propus de actualul Guvern este orientat catre dezvoltare și relansare economica. Ioan Balan a precizat ca deși Romania continua sa traverseze o criza sanitara și economica fara precedent, Guvernul a reușit performanța de a…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a solicitat gasirea de soluții pentru cooptarea medicilor și personalului medical auxiliar in centrele de vaccinare impotriva Covid-19. Intr-o intrebare adresata ministrului sanatații, Vlad Voiculescu, deputatul Ioan Balan a ținut sa aprecieze faptul ca Romania…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in care a subliniat fatul ca mai multa descentralizare financiara va conduce la modernizarea comunitaților locale. Va prezentam declarația politica susținuta de Ioan Balan in Camera Deputaților: “In urmatorii patru ani, Romania…

- Deputatul PNL ce Suceava, Ioan Balan, considera ca redeschiderea școlilor in luna februarie va reprezenta un test major pentru administrațiile locale și conducerile unitaților de invațamant, in condițiile in care in anul 2020 Guvernul PNL a susținut financiar investițiile in invațamant, iar elevii trebuie…