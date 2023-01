Stiri pe aceeasi tema

- O familie de clujeni a planificat sa-și petreaca sarbatorile tocmai in Maldive. Planurile acestora insa au fost date peste cap din cauza unui breloc. Din cauza unui breloc in forma de glonț, o familie din Cluj și-a petrecut Craciunul in stres și incertitudine, in loc sa se bucure pe o plaja din Maldive,…

- Tudor Chirila a povestit in cadrul unui interviu pentru Revista VIVA! despre operația pe care a suferit-o recent. Antrenorul de la „Vocea Romaniei” a avut un edem pe corzile vocale și a fost nevoit sa se opereze. Artistul a ales sa faca intervenția in Hamburg. Recent, Tudor Chirila a fost diagnosticat…

- Ieri, 16 noiembrie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Bistrita au dispus retinerea si introducerea in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, a unui barbat de 48 de ani, din Viisoara, cercetat pentru incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu…

- A devenit mama, dar asta a venit la pachet cu multe alte piedici, dar și complicații, pe care le-a intampinat in cariera. Minelli a dezvaluit intr-un interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie. Tot cantareața a mai vorbit și despre…

- Razvan Raț este cu siguranta prietenul care e in centrul atenției la ieșirile in oraș, dupa cum demonstreaza imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro. Nu ai cum sa te plictisești in compania fostului fotbalist, pentru ca se descurca de minune sa intrețina atmosfera atunci cand ia masa in oraș, cu…

- Polițiștii Biroului Rutier Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 44 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. Acesta a fost introdus in Arest. In fapt, la data de 29.10.2022, in jurul orei 18:50, polițiștii rutieri au fost direcționați de catre dispeceratul…