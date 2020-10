Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu inca se resimte dupa infectarea cu noul coronavirus. Antrenorul nu mai iese din casa fara masca de protecție, nici chiar cand se vede cu cele mai apropiate persoane din viața lui.

- Ivan Leko a inceput poticnit acest sezon la Antwerp, dar arunca sageți spre fostul antrenor: „Antwerp a jucat in unele meciuri din acest sezon cel mai bun fotbal din ultimii trei ani". Exact perioada cand echipa era pregatita de Ladislau Boloni. Ivan Leko, antrenorul croat care l-a inlocuit pe Loți…

- Mircea Lucescu este un om ocupat, așa ca se folosește de statutul lui de bogataș pentru a beneficia de... transport la comanda. Cu alte cuvinte, ca mulți alți oameni care au greutate la portofel, are șofer personal. Dar ce se intampla atunci cand nu ii este la dispoziție?

- Un avion care facea o cursa speciala a aterizat de urgenta pe Aeroportul Baneasa. In avion erau 84 de pasageri care au fost evacuati in siguranta.Un avion cu 84 de pasageri care opera o cursa speciala a aterizat de urgenta pe singura pista a Aeroportului Baneasa. Citește și: SURSE Cine…

- Ioan Andone a riscat tot doar pentru o simpla halba de bere. Vorbim despre imaginile pe care paparazzi Spynews.ro l-au surprins cu antrenorul la o terasa din Capitala! Iata cum a fost surprins acesta in compania unui om greu din fotbal, dupa care s-a urcat direct la volan!

- Fostul viceprimar de Alba Iulia, Dorin Șerdean, va ocupa o funcție in conducerea clubului Dinamo, in noua formula, dupa ce echipa din Ștefan cel Mare a fost cumparata de spaniolul Pablo Cortacero. Cornel Țalnar, numit in urma cu o luna, directorul tehnic al echipei, se va ocupa de acum de echipa a doua…

- Clubul din Liga a II-a FC Rapid a anuntat, duminica, departirea de antrenorul Dan Alexa si de secundul acestuia, Costel Ilie. Pâna la numirea unui nou antrenor principal, echipa va fi pregatita de Stefan Grigorie."Clubul nostru se desparte de Dan Alexa si de Costel Ilie, carora le…

- Imaginile cu o mireasa care a fost spulberata de suflul exploziei din Beirut in timp ce facea pozele de nunta fac inconjurul internetului pentru ca au surprins exact dezastrul care s-a produs in capitala Libanului.