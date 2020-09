Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Andone a riscat tot doar pentru o simpla halba de bere. Vorbim despre imaginile pe care paparazzi Spynews.ro l-au surprins cu antrenorul la o terasa din Capitala! Iata cum a fost surprins acesta in compania unui om greu din fotbal, dupa care s-a urcat direct la volan!

- In timp ce clanurile interlope isi impart cu maceta teritoriile din capitala, Nutu Camataru nu a uitat de vechea sa pasiune pentru cai. @florentinjon ♬ sunet original - assuyasmina Celebrul interlop a renuntat la animalele salbatice, dupa ce, in urma cu cattiva ani, in urma perchezitiilor,…

- Mircea Lucescu este mereu ocupat, așa ca ne gandim ca nu ii pica tocmai bine atunci cand trebuie sa piarda vremea. Dar, din pacate, oamenii mai intarzie, așa ca paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe celebrul antrenor in timp ce... aștepta. Și nu prea rabdator, zicem noi.

- Capitanul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Iulia Curea, a decis sa se retraga din activitate, ea preluand postul de antrenor secund al formatiei pregatite de Adrian Vasile. "La 38 de ani, Iulia Curea, capitanul tigroaicelor, a decis sa se retraga dupa aproape doua decenii de activitate,…

- Bogdan Andone a demonstrat ca la el in casa sportul este „moștenire” de familie! Celebrul antrenor și-a luat soția și copiii și au format cea mai tare echipa. Totul in vazul tuturor! Imaginile susprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Romica Țociu e ”vultur de noapte” sau cel puțin așa a fost vazut de paparazzii Spynews.ro Actorul a fost surprins intr-un magazin, insa ce a facut el dupa vedeți in imaginile care stau marturie!

- Denis Alibec este unul dintre cei mai apreciați și indragiți fotbaliști de la noi, insa chiar și așa, sportivul nu renunța niciodata la viciile sale, printre ele...fumatul! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe acesta intr-un restaurant, dar nu singur, ci impreuna cu unul dintre prietenii sai!

- Barbați, luați aminte de la el! Mircea Lucescu este un romantic incurabil! Așa a ales fostul antrenor sa-și rasfețe soția! Imagini de senzație cu cei doi ”porumbei”, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!