Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a Romaniei, Gheorghe Hagi, considerat “Regele” fotbalului romanesc, implineste, duminica, 58 de ani. “Regele” fotbalului romanesc s-a nascut la 5 februarie 1965, la Sacele. Palmaresul lui Hagi in primul esalon din Romania totalizeaza 223 meciuri si…

- In contextul rupturii dintre FCU Craiova și Peluza Sud, gruparea de ultrași care susține clubul, Rapid a precizat ca ii așteapta pe fanii olteni la meciul de campionat de pe 10 februarie. Meciul Rapid - FCU Craiova este programat vineri, 10 februarie, la ora 20:00. ...

- Gica Hagi vrea ca Ianis Hagi sa-i calce pe urme! „Regele” isi doreste ca mijlocasul de la Rangers sa ajunga intr-o zi sa imbrace tricoul lui Galatasaray. Ianis Hagi a revenit la antrenamente, dupa accidentarea suferita la inceputul lui 2022. Mijlocasul este asteptat sa revina pe teren la Rangers in…

- Godberg Cooper, atacantul Chindiei Targoviște, are planuri mari in Liga 1, fiind mandru ca a fost laudat de Gica Hagi, despre care tatal sau i-a povestit multe detalii. Godberg Cooper, 25 de ani, a marcat primul gol al anului pentru Chindia in amicalul cu Aarau (2-1). Fotbalistul italian va incepe…

- Romania a jucat impotriva Braziliei la Cupa Mondiala din 1970, iar campioana lumii se impunea atunci cu 3-2. Legendarul Pele a murit joi, la 82 de ani, iar Rica Raducanu, Mircea Lucescu și Lița Dumitru au vorbit despre intalnirea lor cu cel supranumit „Regele”.

- Gheorghe Hagi deplange moartea legendarului Pele. „Un geniu a plecat astazi dintre noi”, este mesajul tranmis de Hagi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Antreprenorul Bogdan Enoiu, un nume important in industria publicitații din Romania, personaj apropiat de Gica Hagi și restul „Generației de Aur”, susține ca „Regele” ar duce-o fara probleme pe Farul in grupele Champions League cu un buget de 50 de milioane de euro. ...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat in direct la Romania TV ordonanța privind erbicidele, act care a ridicat multe semne de intrebare printre fermierii din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…