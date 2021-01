Ioan Andone despre Dan Petrescu: „Este un antrenor greu de suportat”

Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Andone, fost campion cu CFR Cluj, a comentat ruptura dintre șefii echipei și Dan Petrescu și decizia clujenilor de a miza din nou pe Edi Iordanescu. „Falcosul” a explicat de ce lui Petrescu i-a fost greu sa continue in „Gruia” și ca nu doar pe jucatori a pus presiune. In plus, spune ca a fost mirat…

- Formatia FC Voluntari a remizat, scor 3-3, in meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei Academica Clinceni, in etapa a XII-a a Ligii I, potrivit news.ro. Pentru FC Voluntari au marcat Ion Gheorghe '25 (penalti), '90+4, Achim '33 (penalti), in timp ce pentru Academica au…

- Ioan Andone (60 de ani), președintele celor de la FC Voluntari, va reveni pe banca tehnica in meciul cu Academica Clinceni. Ioan Andone il va suplini pe antrenorul Mihai Teja, care este internat in spital, pozitiv cu noul coronavirus. Președintele clubului gazda a și condus ședințele de pregatire ale…

- Adrian Mutu, actualul selecționer al naționalei de tineret va fi noul antrenor al echipei din Gruia, dupa plecarea lui Dan Petrescu, potrivit unor surse citate de Gazeta Sporturilor. Un anunț oficial ar urma sa fie facut in cursul zilei de marți. Adrian Mutu a fost primul pe lista patronului CFR Neluțu…

- Dan Petrescu (52 de ani) s-a desparțit de CFR Cluj, dupa eșecul din Cupa Romaniei, 0-1 cu Poli Iași. Decizia ar fi fost luata in urma unei intalniri de urgența in noapte a șefilor campioanei, transmite fanatik.ro. Petrescu și-a anunțat in mai multe randuri intenția de a pleca, dar a fost ținut…

- Ioan Andone, fost antrenor și jucator la Dinamo, a analizat probleme de la formația alb-roșie și lipsa investițiilor. „Falcosul”, care acum activeaza ca președinte la FC Voluntari, urmatoarea adversara a lui Dinamo, a comentat proiectul spaniol din „Ștefan cel Mare” și a explicat care sunt problemele…

- Dan Petrescu a declarat în urma cu aproximativ 10 zile ca este dispus sa plece de la CFR Cluj, motivul invocat fiind oboseala psihica. Între timp, între antrenor și Neluțu Varga s-a iscat un adevarat conflict dupa ce „Bursucul” a declarat…

- Alin Minteuan a plecat cu scandal de la CFR Cluj dupa ce între el și Dan Petrescu au existat mai multe discuții contradictorii. „Bursucul” și Minteuan au fost în prim planul paginilor de scandal câteva saptamâni la rând. …