Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana a prezentat in cadrul emisiunii ”Lumea credinței”, un reportaj dedicat micii Manastiri de la Magina, de langa Aiud. Este un loc mai puțin cunoscut, dar extrem de interesant, prin istoria lui. Reporterii au discutat cu starețul Serafim Cruceanu, dar și cu istoricul Gheorghe Petrov,…

- Florin Gardoș știe ce sa faca in teren cu mingea de fotbal, insa soția nu prea se pricepe cu mașina in trafic. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Diana, soția acestuia, la un service auto!

- Lumea fotbalului este de astazi mai saraca. Un fost jucator al echipei Dacia Unirea Braila și-a pierdut viața intr-un mod infiorator. Barbatul, in varsta de 54 de ani, a fost victima unui accident rutier, produs chiar de el, dupa ce a pierdut control volanului. Cum s-a produs tragedia Accidentul a avut…

- Romanul care a murit in Germania, spulberat de un BMW, a vrut sa-și ucida soția, care era cu el in mașina. Femeia a sarit din autoturism și a povestit polițiștilor clipele de groaza prin care a trecut. Romanul a intrat intenționat in mașina care venea pe contrasens. Trei oameni din BMW au fost raniți.…

- Un polițist prahovean, fost șef de post la Batrani, și soția sa au fost batuți pe strada de doi frați care blocasera traficul in comuna. Polițistul a povestit ca cei doi indivizi mai intai i-au agresat verbal pe el și pe soția sa, apoi fizic, pentru ca le-a atras atenția ca blocasera traficul. Cei doi…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, langa Aiud: Un șofer beat, ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un utilaj care efectua reparații la drum Un accident rutier a avut loc vineri, 28 august, in jurul orei 01.00, pe DN 1, in afara municipiului Aiud. Un șofer beat, ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un…

- Producatorul american Lucid Motors a anunțat ca urmatorul model sedan all-electric, Lucid Air, va fi ”vehiculul electric cu cea mai rapida viteza de incarcare oferita vreodata”, scrie go4it.ro. Pregatita pentru lansare in cursul anului 2021, noua mașina cu propulsie electrica va putea fi incarcata la…

- Trupul neinsuflețit al lui Emi Pian a ajuns acasa, in urletele de durere ale familiei și prietenilor sai. Soția sa, Cristina, a fost la un pas sa leșine atunci cand și-a vazut partenerul de viața in sicriu. Ultima data cand l-a vazut in viața a fost luni seara, cand acesta a plecat cu afaceri in […]…