- Jean de la Craiova este mereu in centrul atenției, iar acest lucru s-a intamplat și de aceasta data, asta pentru ca paparazzii Spynews.ro au surprins exact momentul in care artistul a uitat de bunele maniere, chiar la volanul bolidului de lux. Ei bine, cu siguranța cantarețul se aștepta sa nu-l vada…

- Mirel Radoi poate fi laudat la multe capitole, dar nimeni nu-i perfect, iar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro dovedesc acest lucru. Selecționerul nu poate renunța la obiceiurile proaste nici in prezența prietenilor. Se pare ca stresul este mult prea mare și atunci cand iese la cafea.

- Vasile Șiman nu se ascunde sa faca gesturi jenante chiar in vazul tuturor și spunem acest lucru pentru ca, surprins de paparazzii Spynews, ro, fostul patron de la Sportul Studențesc a uitat complet de bunele maniere in public. Astfel ca, afaceristul nu a ezitat nicio clipa sa se scobeasca in nas, chiar…

- Nici o luna nu a trecut de cand s-a desparțit de iubita, iar paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe Mihnea Grigoriu in compania unui artiste de top din Romania. Cei doi nu s-au dezlipit unul de altul la o petrecere de lux, organizata pe un iaht in Dubai.

- Gabi Oprea Jr. este fericit nevoie mare, asta pentru ca de curand a devenit tatic, iar acum, parinte fiind, fiul fostului ministru de Interne iși indreapta toata atenția asupra bebelușului sau. Astfel, va spunem ca, paparazzii Spynews.ro au fost vigilenți și l-au surprins pe juniorul lui Gabriel Oprea…

- Mirko Ivanovski este atacantul echipei Dinamo București pentru microbiști, dar acesta nu este cel mai important rol pe care il indeplinește in viața lui. Fotbalistul și-a format o familie frumoasa, iar paparazzii SpyNews.ro au reușit sa-l surprinda in ipostaze rare, alaturi de fiul sau. Iata cum se…

- Viorel Moldovan are doua mari placeri in viața, vorbim despre caini, dar și despre sport, insa mereu știe cum sa iși imparta timpul astfel incat sa reușeasca cu brio pe ambele ”fronturi”. Dovada stau și imaginile noastre surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu…

- Emil Sandoi e mai mereu ocupat, insa fostul fotbalist are mare grija sa-și rezerve și timp doar pentru el. Așa l-au surprins paparazzii Spynews.ro recent, intr-un mall din Capitala. A ales sa-și rezerve cateva ore doar pentru shopping.