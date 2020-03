Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Braila sunt in alerta, dupa ce Bianca Pedonomos, o fetita de 12 ani, a disparut. Parintii copilei au semnalat disparitia, dupa ce fata lor nu s-a mai intors acasa. Cautarile au inceput in jurul orei 16, insa Bianca nu a fost gasita pana la aceasta ora. Potrivit Politiei Judetene Braila,…

- Politistii din Braila sunt in alerta dupa ce o femeie a semnalat sambata dupa amiaza disparitia fiicei sale de 12 ani, fiind pentru prima data cand aceasta pleaca de acasa. Cautarile au inceput in jurul orei 16.00 iar pana la aceasta ora copila nu a fost gasita.

- Politistii cauta o fata de 13 ani, din Sura Mica, dupa ce aceasta a plecat de acasa duminica si nu s-a mai intors, informeaza un comunicat de presa al IPJ Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 2 februarie a.c., in jurul orei 21,00, prin S.N.U.A.U. 112, mama unei minore in varsta de 13 ani a…

- In data de 02.02.2020, in jurul orei 13:20, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat in varsta de 45 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, la data de 01.02.2020, in jurul orei 07:30, soția sa, ANTAL CRISTINA, de 38 de ani (foto), a plecat de acasa spunandu-i ca merge…

- O fata de 15 ani, din localitatea Ruginoasa, este cautata de politisti dupa ce parintii sai au reclamat ca aceasta nu s-a mai intors, marti, acasa de la scoala, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Dimitrie Mocanu, potrivit Agerpres. Minora se numeste…

- Ziarul Unirea Cand boierii nu-s acasa, hoții fura de pe masa: Deviza a patru barbați reținuți de polițiștii din Blaj pentru furtul a peste 100 de kg de carne Polițiștii din Blaj au identificat și reținut patru barbați banuiți de comiterea infracțiunii de furt. Aceștia ar fi sustras motorina și produse…