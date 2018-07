Ioachim Vasile, preotul din Basarabia care a slujit peste 30 de ani la Poarta Alba (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de teama unui atac terorist, un suspect roman fiind retinut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul de securitate a avut loc...

- Președintele Klaus Iohannis implinește astazi varsta de 59 de ani. Acesta s-a nascut la Sibiu pe data de 13 iunie 1959. Nici anul acesta Iohannis nu are un program special de ziua sa. Potrivit agendei oficiale, Klaus Iohannis va participa astazi, la Biblioteca Centrala Universitara „Carol I”, la evenimentul…

- In aceste zile, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) gazduiește expoziția intitulata „Tradiție și inovare in creația artistica a studenților", aparținand studenților și cadrelor didactice ale Facultații de Arhitectura, Construcții și Arta Decorativa din cadrul ...

- Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care Bogdan Moise, fost decan al Facultatii de Teologie din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Moise este acuzat…

- Asociația Expert Forum impreuna cu Centrul pentru Resurse Civice din Constanța și Specializarea Jurnalism a Facultații de Litere din cadrul Universitații Ovidius din Constanța organizeaza miercuri, 6 iunie 2018, de la ora 13.30, evenimentul “Cazinoul din Constanța – istorie, conservare, restaurare și…

- Dumitru Farcas n. 12 mai 1938, Grosii Baii Mari, judetul interbelic Maramures este un taragotist roman de muzica populara, potrivit wikipedia.org.Face parte dintr o familie cu traditie muzicala; bunicul, tatal si cei doi frati mai mari au cantat la fluier. Dumitru se familiarizeaza cu instrumentul si…