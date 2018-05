Mutsu, un copil orfan din Africa, a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Harry l-a cunoscut pe puști in urma cu 14 ani și atunci s-a format o stransa legatura intre cei doi. Mutsu este un orfan din statul african Lesotho pe care Prințul Harry l-a cunoscut dupa ce a inființat o […] The post Invitatul surpriza de la nunta anului! Prințul Harry l-a intalnit cand avea doar patru ani! Era orfan și… appeared first on Cancan.ro .