- Oana Matache, sora mai mica a Deliei, și-a botezat fetița, duminica (15 aprilie). Nașica a fost chiar Delia, care și-a luat foarte in serios rolul. Vizibil emoționata, cantareața a venit la biserica odata cu sora ei. La biserica, Delia s-a imbracat intr-o rochie scurta, de culoare aurie. Ea a ales…

- Narcisa Guta a inceput sa frecventeze saloanele de infrumusetare, in ultima perioada. Mai mult, ea si avut multe postari pe retelele de socializare, dupa ce a trecut pragul acestor cabinete care i-au ridicat si moralul fostei sotii a lui Nicolae Guta. „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut…

- Lacrimi pe obraji și un gol imens in suflete. Asta se petrece in aceste momente in familia celebrei prezentatoare TV. “Un inger ce era pe pamant… Este descrierea perfecta pentru Ana. Un suflet mare și puternic. Speram cu toții ca acolo, sus sa iți gasești liniștea și pacea, sa ii veghezi pe cei ce te…

- Delia a fost fotografiata zilele trecute intrand intr-o clinica de fertilizare, insa motivul este cu totul altul, fața de ce s-a speculat. Artista a marturisit ca a mers sa iși faca niște controale de rutina, pentru ca nu trebuie sa mergi la medic in ultimul stadiu de cancer. ”Am vrut sa postez ceva,…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Liviu Varciu se pregatește de botezul fetiței, care va avea loc in luna mai. Evenimentul va fi unul fastuos cu peste 400 de invitați, iar artistul și iubita lui vor ca totul sa iasa perfect. La petrecerea Anastasiei vor fi prezenți artiști de renume ce vor intreține atmosfera. Liviu Varciu traiește…