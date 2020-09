Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 septembrie este sarbatorita Ziua Internaționala de conștientizare a pierderilor și deșeurilor alimentare. Astfel, Instituția Prefectului Județul Timiș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment de informare și conștientizare a consumatorilor locali asupra…

- In cadrul Proiectului “Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu partenerii organizeaza in data de 23 septembrie 2020 cel de-al treilea webinar, din seria de șapte acțiuni prevazute in proiect, cu tema:“Importanța interacțiunii…

- In cadrul Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și partenerii – Expert Consulting și Universitatea Politehnica Timișoara, fac inscrieri pentru urmatoarele cursuri: Cursuri de calificare autorizate: Cofetar-patiser…

- In cursul saptamanii trecute, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și-a deschis un nou birou in Timișoara, consolidandu-și astfel prezența in regiune. Din dorința de a veni in sprijinul oamenilor de afaceri timișeni, de a fi mai aproape de problemele cu care se confrunta aceștia in aceasta…

- Un dublu eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in cadrul proiectului “Sa valorificam piața muncii ... The post Sarbii vin sa lucreze in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, administrat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a primit in ultimele luni o noua infațișare moderna. Inaugurarea noului look s-a facut in prezența oficialitaților locale, care mai apoi au putut vizita și o expoziție de mobila.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș lanseaza inscrierile pentru cursul de calificare (nivel 2) pentru postul de Lucrator in comerț. Acesta are loc in cadrul Proiectului “Vestul Calificat”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. Pregatirea are 360 ore, din care 120 ore teorie…

- In cadrul Proiectului “Vestul Calificat”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș lanseaza inscrierile pentru cursul de calificare (nivel 2): lucrator in comerț – cod COR 5220.1.1360 ore (120 ore teorie și 240 ore practica). Cursurile se adreseaza…