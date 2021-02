Stiri pe aceeasi tema

- Instituția de cultura se redeschide pentru public in 20 februarie, cu opera bufa „Don Pasquale” de G. Donizetti. Pana atunci, Festivalul Mozart 2021 va continua online, in transmisiune directa. Urmatorul eveniment este programat in 6 februarie, de la 18.30 – un concertul vocal-simfonic extraordinar.…

- Pe scena Operei Nationale Romane Iasi va fi transpusa, in cursul serii de duminica, prima premiera a anului, "Bal mascat", de Giuseppe Verdi, biletele fiind epuizate la scurt dupa scoaterea la vanzare, informeaza Agerpres. Opera "Bal mascat", care este transpusa la ONR Iasi dupa 22 de ani,…

- Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati a programat pentru Ziua Micii Uniri, pe 24 ianuarie, spectacolul "Crai Nou", ca redifuzare a reprezentatiei care a avut premiera pe 1 decembrie 2018, pe scena lirica galateana, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de institutia…

- Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati a programat pentru Ziua Micii Uniri, pe 24 ianuarie, spectacolul "Crai Nou", ca redifuzare a reprezentatiei care a avut premiera pe 1 decembrie 2018, pe scena lirica galateana, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de institutia…

- 2020 a fost anul in care am inceput sa folosim zilnic dezinfectanți, produse pe care, pana la epidemia de COVID-19, le foloseam cu o frecvența mult mai mica. Am stat de vorba cu Cornelia Badescu, director general Dezimed, companie care distribuie și...

- Pe langa faptul ca este unul dintre cei mai apreciați antrenor de fotbal din Romania, Mircea Lucescu da dovada de o sinceritate incredibila! ”Il Luce”, interviu in excluvitate la Antena Stars! Dezvaluirile celebrului antrenor despre viața și familie!

- Spectacolul „Spargatorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski, va fi transmis online, joi, de la ora 17.00, in cadrul proiectului intitulat #DordeONB din seria Opera online, relateaza News.ro. Celebrul balet „Spargatorul de nuci” a cucerit publicul spectator de toate varstele chiar de la premiera…

- Cu un repertoriu impresionant, acoperind mai multe genuri muzicale, cu o putere de munca extraordinara, Daniela Vladescu a dovedit, de a lungul anilor, ca se poate reinventa, indiferent de obstacolele cu care viata a incercat o. Absolventa de Canto, cu studii de pian si o educatie solida, in spiritul…