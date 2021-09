Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorul asociatiei Ivan Patzaichin - Mila 23, Teodor Frolu, spera ca in toamna anului viitor caravana Apele unite ale Romaniei sa inaugureze Centrul de cultura traditionala Ivan Patzaichin, din satul natal al campionului olimpic si mondial la canoe. Frolu a declarat pentru miercuri AGERPRES ca…

- In perioada 3-18 septembrie, Muzeul Județean Mureș anunța desfașurarea programului "In lumea basmelor și legendelor" la Targu Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Muzeului Județean Mureș, proiectul "In lumea basmelor și legendelor" este organizat de Asociația Fifi Land din Sibiu…

- Esplanada Operei Nationale din Bucuresti s-a transformat vineri seara intr-o imensa sala de spectacol, atipica pentru un eveniment la opera. Arii din lucrari celebre au putut fi ascultate din hamac sau de pe paturile intinse pe iarba.

- Atelier de creație IconArt – arta tradiționala iconografica: de Sarbatoarea Sfintei Marii, copiii piteștenilor picteaza icoane pe lemn, in Piața Primariei! Primaria Municipiului Pitești organizeaza un atelier de creație – pictura de icoane pe lemn, pentru copii, in perioada 12-14 august, lucrarile rezultate…

- Ne face placere sa va invitam la CINETic (Str. Tudor Arghezi 3b), in perioada 12-17 iulie 2021, la Expoziția XR3, ce va reuni creațiile VR și imersive din programul Festivalurilor de la Cannes și...

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj in parteneriat cu Șezatoare Silvania va invita la Atelierul de cusut camași salajene. Luni, 5 iulie 2021, intre orele 18-20, in Sala Porolissum de la CCAJS.Șezatoare Silvania este un grup de femei din Zalau, de diferite profesii, care de cațiva ani au o…

- Asa cum am spus-o saptamanile trecute se pare ca apar dovezi despre faptul ca unele comori din Romania isi gasesc stapani in strainatate si asta in mare parte este si vina autoritatilor care din indiferenta nu aloca recompense pentru comorile gasite. O femeie a vandut in Las Vegas o laba de urs fosilizata…

- Din cauza unei avarii aparuta pe reteaua de transport amplasata pe str. Bucuresti, nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum in o parte din zona Casa de Cultura.Echipele de interventie ale R.A.D.E.T Constanta au inceput lucrarile de eliminare a avariei.Reprezentantii…