- Brasovenii pot testa ”bicicleta beata" la un stand amenajat de Politie la un festival, dispozitivul avand un sistem care incearca reproducerea senzatiilor de lipsa de control si intarziere a reactiilor, la fel ca in cazul consumului de alcool.

- Cetatenii care aleg sa cumpere produse din mediul online sunt sfatuiti sa verifice daca site-ul este de incredere (daca ofera date de identificare complete - contact, adresa, cod de inregistrare fiscala etc., opinii ale altor cumparatori, conditii de livrare si de garantie). Politistii atrag atentia…

- Astazi,politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza Statiunii Mamaia din municipiul Constanta in scopul combaterii desfasurarii activitatilor de comert ilicit pe plaja.Astfel, in urma verificarilor efectuate in teren de catre politisti, au fost aplicate 27 de amenzi…

- Referitor la discutiile aparute in spatiul public despre adunarile anuntate a se desfasura la sfarsitul acestei saptamani, MAI doreste sa asigure cetatenii Capitalei si participantii la aceste manifestari ca va lua toate masurile necesare, prin structurile sale de asigurare a ordinii publice ndash;…

- Politia Romana reaminteste regulile pe care trebuie sa le respecte cei care circula cu bicicleta pe drumul public. In primul rand, pentru a putea conduce o bicicleta pe drumurile publice, trebuie sa ai varsta minima de 14 ani. Nu este suficient insa. Trebuie sa cunosti regulile de circulatie și sa fii…

- Astazi, la inițiativa Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vaslui – Serviciul Rutier, cațiva ofițeri se vor deplasa la Chișinau pentru a se intalni cu omologi de la Inspectoratul Național de Patrulare al Republicii Moldova (RM). Vor fi discutate probleme legate de comportamentul in trafic al…

- Astazi, politistii Politiei municipiului Constanta impreuna cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, Serviciului Rutier, Serviciului Ordine Publica si cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor…