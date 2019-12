Invitaţie către ieşeni: fiţi alături de copiii cu dizabilităţi! Fundatia implineste in acest an 30 de ani de activitate neintrerupta in slujba copiilor cu Sindrom Down, autism, tetrapareza spastica sau alte forme de dizabilitate, iar majoritatea fondurilor acestei fundatii vin de peste hotare. Totusi, pentru a putea ajuta cat mai multi copii si familii, fundatia cere si ajutorul comunitatii locale. Acesti copii, pentru a putea realiza sedinte saptamanale de terapie, au nevoie de cel putin 100 de euro lunar. Astfel, cei car (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

