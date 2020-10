Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de persoane care se aflau intr-un restaurant din Slatina, la o nunta, au fost trimise acasa de fortele de ordine. Erau prea multe persoane si nici nu erau respectate normele de distantare fizica, asa ca oamenii legii au intervenit ferm. Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat,…

- Polițiștii buzoieni au oprit o petrecere de botez, care desfașura in noaptea de luni spre marți, intr-un salon de evenimente din comuna Merei, și la care participau circa 250 de invitați, iar naș era manelistul Adrian Minune, scrie site-ul local stiridebuzau.ro.Conform noilor reguli, la evenimentele…

- Pe teritoriul Romaniei, 8.797 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.713 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 30.877 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 31 de persoane,…

- Polițiștii din Mykonos, Grecia au intervenit la o petrecere la care participau peste 500 de persoane și au arestat un cuplu de spanioli bolnavi de COVID-19, care au incalcat carantina, potrivit Greekreporter.Cei doi au mers la o petrecere cu 500 de invitați, atatgreci cat și straini care a avut loc,…

- Nunta a avut loc, joi seara, intr-un cort din comuna Vernesti, judetul Buzau. "La momentul controlului, in interiorul incintei se aflau 110 persoane care participau la o nunta. Politistii au adus la cunostinta organizatorului prevederile legale si au pus in vederea acestuia sa se conformeze…

- Un tanar din Dambovita s-a prezentat la spital dupa o vacanta la mare. Medicii l-au testat pentru COVID-19, iar rezultatul a fost pozitiv, scrie news.ro. In cadrul anchetei epidemiologice, cei de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita au aflat ca barbatul fusese la mare, la Costinesti,…

- Adrian Marinescu a declarat ca in cazul in care o persoana infectata trece pe langa cineva preț de cateva secunde, riscul e minim. Insa daca persoana in cauza sta la masa cu alți oameni care nu poarta maștile de protecție timp de cateva ore, riscul este real. "Constanța e din pacate tot o…

- Pana astazi, 30 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 49.591 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 26.609 pacienti au fost declarati vindecati si 4.005 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…