Cornel Penu, cel mai mare portar din istoria handbalului romanesc și-a sarbatorit ziua de naștere in ziua in care handbalul autohton a implinit un secol de existența. Fostul mare sportiv, stabilit in Franța din 1990, a venit pentru cateva zile in țara și a fost invitatul lui Alexandru Dedu la sediul forului pe care acesta il conduce. Dublu campion mondial cu naționala masculina a Romaniei, medaliat cu bronz olimpic in ’72 la Munchen și cu argint in ‘76 la Montreal, Cornel Penu, cel mai mare portar pe care Romania l-a avut la handbal, și-a sarbatorit cei 75 de ani in aceeași zi in care handbalul…