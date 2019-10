Reconstruita din temelii dupa ediția precedenta, U BT Cluj-Napoca a aratat bine in duelul cu campioana in exercițiu, CSM CSU Oradea, reușind sa obțina o victorie meritata. Echipa noastra nu s-a aflat intr-o zi buna, resimțind poate oboseala din epuizantul meci cu BC CSU Sibiu, disputat miercuri, in grupele FIBA Europe Cup.

Formația gazda s-a aparat bine și a incomodat vadit jocul pe construcție al oradenilor, marcand totodata cu multa precizie din aruncari de la distanța. Aceasta pare sa fie de altfel o problema a echipei noastre, iar faptul ca primim atat de multe puncte din afara semicercului…