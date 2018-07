Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan, locul 59 WTA, a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-1, 3-6, 8-6, de spaniola Lara Arruabarrena, locul 88 WTA, in turul I al turneului de la Wimbledon, informeaza news.ro.Romanca a avut ocazia de a castiga meciul cand a servit la 5-4 in decisiv. Insa spaniola a reusit break-ul si…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, a cincea favorita, a fost invinsa surprinzator de germanca Tatjana Maria, cu 7-6 (7-3), 4-6, 6-1, luni, in prima runda a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Svitolina (23 ani), care are 12 titluri WTA in…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, cap de serie numarul 7, s-a calificat luni in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 7-6(2), 2-6, 6-1, de britanica Harriet Dart. Pliskova, fosta numarul 1 mondial, in prezent pe locul 8, s-a intrebuintat…

- Tenisul feminin romanesc traverseaza o perioada fasta! Dupa ce Simona Halep a urcat in varful ierarhiei mondiale si a reusit performante extraordinare, multe alte sportive din Romania au luat de exemplu acest lucru si au ajuns in top 100 mondial. Tenisul feminin romanesc confirma și la Wimbledon, cel…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-4, de grecoaica Maria Sakkari, intr-o partida disputata marti in cadrul turneului demonstrativ pe iarba de la Hurlingham (Anglia). Aceasta a fost primul meci al rusoaicei eliminarea in sferturile de finala ale turneului de…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost numar 1 mondial, a declarat forfait luni inaintea meciului din optimi contra rusoaicei Maria Sarapova, acuzand probleme la muschii pectorali, scrie AFP. "Am resimtit probleme la nivel pectoral. Din pacate, s-au agravat. Nu pot servi. Deci, este greu…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de germanca Angelique Kerber, cap de serie numarul 12, cu 6-2, 6-3, joi, in runda secunda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Ana Bogdan (25 ani, 66 WTA), la a doua sa prezenta pe tabloul principal la Openul…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza Blanco, numarul trei mondial, a cucerit, duminica, al saselea sau titlu din cariera, la Monterrey (Mexic), dupa ce a dispus in finala de unguroaica Timea Babos (44 WTA), cu 3-6, 6-4, 6-3. Muguruza (24 ani) a avut nevoie de doua ore si 20 de minute pentru…