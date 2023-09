Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și FCU Craiova se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, intr-unul dintre cele mai așteptate partide ale etapei #9 din Superliga. Derby-ul de pe Arena Naționala va putea fi urmarit in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. Vezi AICI programul complet al etapei #9 din Superliga! Pentru prima data…

- Dinamo nu poate juca meciul cu Farul din etapa 10 de campionat nici la Targoviște, nici la Ploiești, astfel ca se intoarce la arena „Arcul de Triumf”. Dinamo joaca impotriva lui FCU Craiova maine, vineri seara, de la ora 21:30, pe Arena Naționala. Roș-albii ar dori sa continue sa dispute meciurile de…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, 43 de ani, a prefațat etapa cu FCU Craiova de vineri seara și face un apel la fanii „cainilor”, care, pana acum, au achiziționat doar cateva mii de bilete pentru meciul de pe Arena Naționala. Dinamo - FCU Craiova se joaca vineri, 15 septembrie, de la ora 21:30,…

- Ovidiu Burca, 43 de ani, a transmis faptul ca Dinamo este in ”echipa completa” acum și a explicat suporterilor la ce lucreaza el și staff-ul sau acum Dinamo a ieșit șifonata dupa ultima etapa din Liga 1, scor 0-4 cu Rapid in Giulești, acum Ovidiu Sabau pregatește prima etapa a ”cainilor” din acest sezon…

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a efectuat doar cate 4 schimbari, din cele 5 regulamentare, in fiecare etapa din actualul sezon, 60 la suta din ele fiind efectuate in ultimul sfert de ceas din meci. Dinamo a ajuns la cota de 4 meciuri consecutive fara infrangere, doua remize și doua victorii, dupa…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta ca FC Voluntari, adversara din etapa a 6-a a Superligii, sa fie la capacitate maxima, mobilizata de infrangerea din meciul cu FC U Craiova."Intalnim un adversar cu experienta, un adversar dificil.…

- Dinamo sta in continuare ca pe ghimpi in privința jucatorilor aduși in aceasta vara. „Cainii” au pierdut procesul de la FIFA și nu pot inregistra la Liga noile achiziții, o veste cum nu se poate mai proasta pentru Ovidiu Burca. Antrenorul spera ca poate apela la Golubovic, Abdallah&co. in meciul cu…