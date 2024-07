Gareth Southgate (53 de ani) a dus selecționata Angliei in finala Campionatului European pentru a doua ediție la rand, insa nici de aceasta data nu a reușit sa-i faca pe „The Three Lions” campioni continentali. La final, antrenorul britanic și-a prezentat concluziile. Precum in 2021, Anglia a fost la un singur meci de gloria continentala. Atunci, Italia a invins-o la loviturile de departajare. ...