Învierea lui Hristos, o afacere liberală Scandalul ultimelor doua zile, caci la PNL ceva e in neregula daca trece ziua fara vreun scandal, are ca tema sarbatorile pascale. Din deșertul de impostura in care iși taraie existența, liberalii au socotit ca e momentul sa rupa gura targului profitand de Sfintele Paști. Daca tot a inviat acum peste 2.000 de ani, de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

