Învierea Domului, sărbătorită de refugiaţii ucraineni în România In aceasta zi sfanta, suntem cu gandul si la vecinii nostri din Ucraina, care de mai bine de un an nu mai au liniste. Cei care au reusit sa fuga din calea bombelor si s-au refugiat in tara noastra au incercat pe cat posibil sa-si pastreze traditiile si obiceiurile. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

