- In 2023, Paștele ortodox pica pe data de 16 aprilie. Sarbatoarea Invierii Domnului este precedata de Saptamana Patimilor, perioada in care credincioșii rememoreaza, pas cu pas, chinurile pe care le-a indurat Iisus Hristos pentru mantuirea omului, și respecta in același timp mai multe tradiții. Prima…

- Universitarul clujean Adrian Papahagi a anunțat ca va cere Sinodului BOR sa calculeze data Paștilor pe calendarul gregorian, astfel ca ortodocșii romani vor sarbatori Invierea in aceeași zi cu credincioșii catolici.

- Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori creștine ale anului. Indiferent de țara, creștinii de pretutindeni praznuiesc Invierea lui Iisus Hristos. Daca aveți prieteni de pe hotare, este bine sa știți cum se spune Paște Fericit in engleza, franceza, spaniola sau italiana. Cum se spune Paște…

- Acestea sunt legate de simbolurile clasice: ouale incondeiate, iepurasii din ciocolata, cosurile cu flori de primavara, mesele bogate in cozonaci, pasca, drob, oua rosii, friptura de miel etc. Ca si Craciunul, Pastele este sarbatoarea care uneste familia si reprezinta un prilej de bucurie generata,…

Programa și metoda de invațare pentru liceu, modificate abia anul trecut

- Paștele catolic 2023 pica in acest an la inceputul lunii aprilie, la o data diferita de Paștele ortodox. Paștele este considerat cea mai importanta sarbatoare a creștinatații, care comemoreaza Invierea lui Iisus Hristos, și pentru care enoriașii se pregatesc in fiecare an așa cum se cuvin

