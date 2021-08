Stiri pe aceeasi tema

- „Splash! Vedete la Apa” revine in aceasta vara din 13 august, la Antena 1. Surprizele se țin lanț, iar vedetele sunt hotarate sa iși testeze limitele, dupa antrenamente dure. Alina Pușcaș se antreneaza intens deja pentru cel mai racoritor show al verii! ”Splash! Vedete la Apa” va avea premiera pe 13…

- Iulia Albu a dat Pro TV, pe Antena 1. Fosta colaboratoare a lui Catalin Maruța, care realiza rubrica de stil „Marțea neagra”, va face parte din juriul unei emisiuni care revine la Antena 1, dupa ce in trecut s-a bucurat de succes: „Splash! Vedete la apa”. Iulia va fi jurat alaturi de Nea Marin si […]…

- Iulia Albu este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul romanesc. Iulia atrage mereu atenția prin stilul sau vestimentar excentric și elegant și a devenit celebra pentru opiniile publice pe care le are cu privire la felul in care artiștii, vedetele și personalitațile autohtone se imbraca.…

- Iulia Albu a atras astazi toate privirile, caci și-a facut pentru prima data apariția la Antena 1. Criticul de moda a fost invitat in platoul Observatorului, acolo unde a și facut un anunț important, vorbind atat despre viața profesionala, cat și despre ceea ce face dincolo de lumina reflectoarelor.

- Lovitura de efect pe piața media din Argeș. Postul de televiziune ANTENA 3 PITEȘTI poate fi urmarit, din aceasta saptamana, in format digital și pe rețeaua de cablu digital RCS-RDS, de luni pana vineri, in intervalul orar 7-8 și 15-16 și in weekend intre 10 și 13. Emisiunile locale raman in continuare…

- Deputații s-au contrazis, luni, in ședința de plen, pe marginea unui proiect de lege privind sarbatorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independentei Nationale a Romaniei. Deputatul PNL Gigel Știrbu a spus ca liberalii susțin acest proiect care „restabilește adevarul istoric”. El a citit un punct…