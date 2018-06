Cum sunt create artificiile in culorile tarilor de la Campionatul Mondial de fotbal? (Extern)

Ce au in comun Anul Nou, un concert in aer liber si o nunta fastuoasa? In afara faptului ca sunt evenimente fericite, toate pot fi marcate cu ajutorul unui spectaculos foc de artificii. Majoritatea oamenilor apreciaza… [citeste mai departe]