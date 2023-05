”Invictus” organizează duminică, în Parcul Natural Comana, ”Cupa Bujorului” Competiția este una de ciclism, adresandu-se, deopotriva, adulților, seniorilor și persoanelor ci dizabilitați. Asociația ”Invictus” organizeaza concursul in colaborare cu Consiliul Județean, iar competitia se va desfasura pe trasee cu lungimi de 26, respectiv 36 de kilometri, prin Parcul Natural Comana. „Administrația Parcului Natural Comana a avut un punct de vedere in ceea ce priveste alegerea traseului, cea mai mare parte a acestui traseu va fi prin padure, e un traseu prietenos de-a lungul caruia vom revedea Parcul Comana cu toate frumusetile lui. Ramanem solidari cu sportul si partenerii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

