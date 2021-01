Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in funcție al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, vineri, pe Twitter, ca nu va participa la inaugurarea succesorului sau la Casa Alba in data de 20 ianuarie, incalcand una dintre cele mai vechi tradiții ale republicii americane și transferului pașnic de putere.

- Donald Trump vorbește acum participanților la mitingul „Marșul pentru a salva America” de la Washington, cu mai puțin de o ora înainte ca Congresul sa se întruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, potrivit The Guardian.Președintele…

- Continuand sa susțina ca scrutinul prezidențial din 3 noiembrie a fost fraudat, Donald Trump a difuzat duminica pe Twitter un mesaj in care, practic, recunoaște ca Biden a caștigat alegerile, dar… cu completarea: “a caștigat deoarece alegerile au fost trucate”. Susține in continuare fraudarea scrutinului,…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Cifrele devenite publice joi la ora 8:14 il situau pe Joe Binde in continuare pe drumul spre victorie. Sa nu ne grabim, spun reputati analisti politici americani si europeni. Sa ne amintim de scrutinul prezidential din 2016, soldat cu victoria lui Donald Trump. La scrutinul prezidential, joi dimineata,…

- Joe Biden a caștigat alegerile in Dixville Notch, un catun cu 12 locuitori din nord-estul Statelor Unite, aproape de granița cu Canada. Dixville Notch este prima localitate din SUA care deschide urnele in ziua alegerilor, chiar la miezul nopții, ceea ce i-a adus titlul de „First in the Nation” (Primul…