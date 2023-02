Stiri pe aceeasi tema

- SENTINȚA… Trimiși in judecata inca din 2015, dupa ce au fost acuzați de catre Direcția Naționala Anticorupție de fapte de corupție, polițiștii și oamenii de afaceri din vestitul dosar “Munteanu” și-au aflat pedepsele. Acestea au fost peste așteptari, in condițiile in care tot mai multe voci vorbeau…

- UPDATE: Iata lista inculpaților din dosarul Munteanu: Trimiși in judecata inca din 2015, dupa ce au fost acuzați de catre Direcția Naționala Anticorupție, de fapte de corupție, polițiștii și oamenii de afaceri din vestitul dosar al polițiștilor de la Rutiera, și-au primit pedepsepele. In total, in fața…

- PEDEPSE… Astazi, magistrații Tribunalului Vaslui sentința intr-unul din dosarele rasunatoare de corupție din județul Vaslui. De data aceasta, și-au aflat pedepsele polițiștii, conduși de catre Iulian Munteanu și oamenii de afaceri, trimiși in judecata pentru luare și dare de mita, instigare la abuz…

- TUPEIST CU “ȘTAIF”… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu dubla cetațenie, romana și Republica Moldova, care intenționa sa introduca in țara peste 8.000 de pachete de țigari de contrabanda, plus bautura cat cuprinde,…

- SFARȘIT… Trimiși in judecata inca din 2015, dupa ce au fost acuzați de catre Direcția Naționala Anticorupție, de fapte de corupție, polițiștii și oamenii de afaceri din vestitul dosar al polițiștilor de la Rutiera au ajuns, ieri, la finalul dosarului. Dupa o ședința maraton, inceputa inca de la primele…

- INTEMNIȚAT… Un vasluian iși va petrece urmatorii 3 ani și opt luni in spatele gratiilor, in cazul sau polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui punand in aplicare un mandat de executare a pedepsei. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, barbatul a fost condamnat de instanțele din…

- VINOVAT…Magistratii Tribunalului Vaslui au acceptat acordul de recunoastere in cazul lui Ioan Enachi, unul dintre presedintii Asociatiei Crescatorilor de Animale din Puscasi, trimis in judecata pentru tentativa la folosirea sau prezentarea de documente false. Mai exact, acesta a incercat sa obtina,…

- Hushpuppi, un influencer nigerian notoriu pe Instagram, a fost condamnat luni la peste 11 ani de inchisoare in SUA pentru rolul sau intr-o grupare internațional de frauda, relateaza BBC. Hushpuppi, al carui nume real este Ramon Abbas, a fost de asemenea obligat sa plateasca 1.732.841 de dolari, catre…