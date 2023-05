Stiri pe aceeasi tema

- Soros a achizitionat actiuni ale Tesla si startupul de camioane electrice Rivian in 2022, iar in 2018 a cumparat obligatiuni convertibile ale Tesla in valoare de 35 de milioane de dolari. Firma a adaugat noi pozitii in Walmart, Netflix si compania chineza de comert electronic JD.com, in timpul trimestrului.…

- Senatoare americana Elizabeth Warren, care doreste impunerea unor reglementari bancare mai stricte, a cerut declansarea unei anchete cu privire la falimentele Silicon Valley Bank si Signature Bank, a relatat duminica Wall Street Journal, citata de Reuters, scrie news.ro.Warren a trimis duminica o…

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, guvernul elvetian intentionand sa schimbe legile tarii pentru a ocoli votul actionarilor asupra tranzactiei, a informat duminica Financial Times, citand surse apropiate discutiilor, transmite Reuters. Credit Suisse si…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters. Contractele…

- Bancile europene nu sunt complet in siguranta dupa colapsul bancilor americane Silicon Valley Bank si Signature Bank, chiar daca nu se confrunta cu un risc sistemic, a declarat marti presedintele Institutului german de cercetare economica (DIW), Marcel Fratzscher, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Chiar…

- Signature Bank, o banca regionala cu sediul in New York, care a devenit lider in creditarea criptomonedei, s-a inchis brusc duminica, marcand al treilea cel mai mare faliment bancar din istoria Statelor Unite, la doar doua zile dupa cel de-al doilea cel mai mare eșec - Silicon Valley Bank, cadere care…

- Sunak a spus ca a inteles ”anxietatea si preocuparile pe care le au clientii bancii”, in comentariile facute reporterilor care zburau cu el in Statele Unite. El si guvernul ”se asigura ca putem lucra pentru a gasi o solutie care sa asigure nevoile de lichiditate operationala si de flux de numerar ale…