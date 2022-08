Investitorii vor fugi de euro? Se pare ca da, increderea fața de moneda zonei euro este determinata de puterea dolarului american și de preocuparile legate de inrautațirea situației economice in Europa. Scaderea interesului investitorilor fața de euro eclipseaza acum nivelurile inregistrate in octombrie 2020, cand consecințele Covid-19 faceau ravagii in intreaga lume, arata un raport al Bank of New York […] The post Investitorii vor fugi de euro? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea petrolului și a altor produse induce un posibil inceput de scadere a inflației in SUA. In schimb, in Europa energia electrica și prețul gazelor raman motive de ingrijorare. In zona Euro, inflația a atins 8,9% luna trecuta, cu 0,3 puncte peste iunie. In Romania, inflația din iulie, de 14,96%…

- Scaderea preturilor cuprului sugereaza ca investitorii au asteptari negative privind perspectivele economiei globale, a declarat un analist al bancii ANZ Daniel Hynes, citat de CNBC. Cuprul este vazut ca un indicator principal al sanatatii economice datorita utilizarii sale in multe sectoare. In acest…

- Pretul petrolului Brent, de referinta global, a scazut marti cu 7 dolari, la sub 100 de dolari pe baril, din cauza aprecierii dolarului, a reducerii cererii in China, care este cel mai mare importator de titei, din cauza Covid-19, si a temerilor tot mai mari de incetinire a economiei globale, transmite…

- Scaderea brusca a urmat unei luni de tranzactionare volatila, in care investitorii au vandut pozitii pe piata petrolului, din cauza temerilor ca cresterile agresive ale ratelor dobanzii pentru a opri inflatia vor declansa o recesiune economica care va reduce cererea de petrol. Contractele futures pentru…

- Ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach, a declarat duminica ca va face eforturi pentru cresterea numarului de prescriptii cu tratamentul antiviral oral Paxlovid pentru Covid-19 al companiei Pfizer, de catre medicii de familie, in vederea reducerii cazurilor severe de boala, transmite Reuters.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat joi pentru AFP ca se asteapta la "niveluri ridicate" de cazuri de COVID-19 in aceasta vara, in Europa si a facut apel la monitorizarea indeaproape a virusului dupa o triplare a cazurilor zilnice in ultima luna.

- Compania aeriana austriaca Austrian Airlines a fost nevoita sa anuleze sambata 52 din cele 360 de zboruri programate in Europa din cauza cresterii numarului de contaminari cu COVID-19 in randul personalului sau, a declarat un purtator de cuvant, relateaza

- In intreaga Europa, multe țari raporteaza o creștere a numarului de cazuri de Covid-19, in principal din cauza apariției unor noi variante. Cel mai dramatic varf a fost inregistrat in luna iunie in Portugalia, unde infecțiile au crescut constant: peste 2.000 de cazuri la un milion de locuitori la inceputul…