- Dupa ce au platit aproximativ 30 de miliarde de euro sub forma de penalitați și amenzi, oficialii Volkswagen inca nu au scapat definitiv de toate consecințele scandalului Dieselgate. Grupul german a fost chemat in justiție intr-un proces colectiv intentat de 1.670 de investitori (in special instituționali),…

- Gigantul american Coca-Cola va cumpara lantul de cafenele Costa al britanicilor de la Whitebread, pentru 3,9 miliarde de dolari, potrivit Financial Times. Dupa anuntarea tranzactiei, actiunile Whitebread au crescut cu 18%. Grupul britanic era de mai multa vreme sub presiunea investitorilor,…

- Gigantul american de bauturi racoritoare, PepsiCo Inc, a anuntat luni preluarea companiei SodaStream International Inc, un producator de dispozitive care transforma apa plata in apa carbogazoasa, pentru 3,2...

- Joi la inchiderea sedintei de tranzactionare pe Nasdaq, actiunile Facebook se tranzactionau la 176,2 dolari per actiune, adica in scadere cu 19%, la o capitalizare de piata de 503,5 miliarde de dolari.

- Juriul a stabilit o suma de 550 de milioane de dolari pentru daune compensatorii, iar apoi a adaugat daune punitive de 4,14 miliarde de dolari impotriva companiei, pentru ca nu a avertizat ca pudra de talc creste riscul de cancer ovarian. J&J s-a declarat ”Profund dezamagita” de acest…

- Johnson & Johnson (J&J) a fost condamnata la un tribunal din St. Louis la plata unor despagubiri de 4,69 de miliarde de dolari unor 22 de femei si familiilor lor care au acuzat compania ca azbestul din pudra de talc le-a imbolnavit de cancer ovarian, aceasta fiind cea mai mare suma impusa companiei…

- Grupul media 21st Century Fox, detinut de Rupert Murdoch, a ajuns la un acord pentru preluarea grupului britanic Sky, cu o oferta care evalueaza cel mai mare operator de televiziune cu plata din Europa la 32,5 miliarde de dolari, depasind-o pe cea a rivalei Comcast, scrie jurnalul.ro.

- PayPal Holdings vrea sa investeasca pana la 3 miliarde de dolari pe an in achizitii, dupa recenta preluare a iZettle, un starup suedez specializat in servicii financiare online, pentru 2,2 miliarde de dolari, cea mai mare achizitie efectuata vreodata de compania americana de plati, transmite Reuters,…