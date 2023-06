Investitorii urmăresc posibilele efectele secundare ale revoltei anulate din Rusia, iar unii se aşteaptă la o tendiţă către paradisuri sigure Mercenari rusi puternic inarmati condusi de Evgheni Prigojin, fost aliat al presedintelui Vladimir Putin si fondator al armatei Wagner, au inaintat simbata pe cea mai mare parte a drumului catre Moscova dupa ce au capturat orasul Rostov, dar apoi si-au oprit avansul, reducand o provocare majora. Mercenarii s-au retras din Rostov in noaptea de sambata spre duminica. Pietele financiare au fost adesea volatile de cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022, ceea ce a provocat rupturi pe piete si in finantarea globala, pe masura ce bancile si investitorii s-au grabit sa-si reduca expunerea. Dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele cecene parasesc acum regiunea Rostov din sudul Rusiei și se intorc pe campul de lupta din estul Ucrainei, transmite agenția de presa rusa Tass, relateaza Rador.Forțele cecene au fost dislocate de urgența in regiunea Rostov sambata, cu misiunea de a invinge o revolta a mercenarilor Wagner,…

- Karl Nehammer, cancelarul federal austriac, comentand evenimentele din Rusia, a subliniat importanța de a preveni ca armele nucleare sa ajunga in maini greșite. El a facut aceste declarații in cadrul “Forumului European” de la Gottweig. “Armele nucleare nu trebuie sa cada in maini greșite”, a spus el.…

- La o ora dupa ce Prigojin a spus ca oprește marșul care a ridicat la grad de alerta maximaRusia lui Putin, doua știri au aparut in presa din Moscova: Peskov a precizat ca participanții la rebeliunea militara vor fi absolviți de orice dosar penal, dar, in schimb, Comitetul Național pentru Antiterorism…

- Ministerul rus de Externe a avertizat sambata, 24 iunie, țarile occidentale impotriva oricarei tentative de a „profita” de situația interna din Rusia, asigurand ca revolta gruparii Wagner nu va impiedica atingerea „obiectivelor operatiunii militare speciale” in Ucraina, transmite agenția rusa de presa…

- Liderul cecen Ramzan kadirov a anuntat sambata ca-si trimite oamenii in "zone de tensiune", in contextul in care in Rusia are loc o rebeliune armata a gruparii paramilitare ruse Wagner, si anume in regiunea Rostov, in sudul Rusiei, relateaza AFP. "Combatanti de la Ministerul Apararii si Garda Nationala…

- Guvernatorul regiunii Lipețk – situata intre orașul Voronej și capitala Moscova – le-a cerut locuitorilor sa evite sa iasa din case și sa renunțe la calatorii, fie cu vehicule private, fie cu mijloacele de transport in comun. „Situația este sub control, dar necesita ințelegere din partea fiecarui locuitor…

- Armata rusa desfasoara sambata operatiuni de „lupta” in regiunea Voronej, frontaliera cu Ucraina si situata la circa 500 km sud de Moscova, au anuntat autoritatile locale. Și asta in plina revolta armata a grupului de mercenari Wagner. „In cadrul operatiunii antiteroriste pe teritoriul regiunii Voronej,…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia a promis sa „mearga pana la capat” pentru a rasturna conducerea militara a Rusiei, la cateva ore dupa ce Kremlinul l-a acuzat de „rebeliune armata”. Evgheni Prigojin a declarat ca luptatorii sai Wagner au trecut granița din Ucraina in Rusia, intrand in orașul…