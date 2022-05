”Investitorii” ucraineni vânează pământuri românești. ”Au venit cu un milion de euro în traistă” Prima alerta in comuna Dragotești, din Gorj, s-a dat la apariția unor indivizi cu un bolid de lux și cu o drona trimisa sa filmeze prin localitate. Apoi, primarul comunei s-a trezit ambuscat de trei ucraineni care venisera cu milionul de euro in traista sa cumpere un teren care valora 150.000 de euro. Pretextul era […] The post ”Investitorii” ucraineni vaneaza pamanturi romanești. ”Au venit cu un milion de euro in traista” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

