Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Popovici, trimisul special Antena 3 in Ucraina, se afla acum in Odesa, orașul de langa Romania care a devenit fortareața. Ucrainenii de acolo asteapta inspaimantati atacurile rusilor. Oamenii nu mai au incredere nici in negocierile de pace, nici in

- Reducerea dependenței de gazul rusesc, investiții militare comune, asigurarea siguranței alimentare in regiune, gestionarea refugiaților și reconstrucția Ucrainei dupa razboi au fost principalele teme discutate luni la Sofia de premierii din Bulgaria, Romania, Muntenegru și Macedonia de Nord.

- Zeci de persoane s-au adunat duminica la un protest fața de razboiul din Ucraina in fața Ambasadei Rusiei la București. Participanții au mers pe strazile capitalei și apoi s-au adunat in fața Ambasadei Rusiei. Oamenii cer oprirea razboiului, flutura steaguri ale Ucrainei și scandeaza lozinci impotriva…

- Cei doi oameni de afaceri suceveni care la finalul saptamanii trecute au mers cu patru tiruri de ajutoare la Manastirea Banceni, din ținutul Herța, din Ucraina, au "recidivat" și in Romania. Numeroase așezaminte sociale, de copii, persoane in varsta sau cu probleme medicale au fost ...

- Razboiul devastator din Ucraina ii determina pe oamenii de afaceri de acolo sa caute solutii pentru a suplini legaturile distruse de razboi. De asemenea, starneste ingrijorari in randul firmelor din Iasi care exportau in aceasta tara si acum vad perspectiva reducerii dramatice a cifrei de afaceri. …

- Infrastructura romaneasca devine o victima colaterala a razboiului din Ucraina in contextul in care acest conflict este departe de a se finaliza, iar acutizarea razboiului duce la creșterea prețurilor materialelor principale de construcție. Avertizarea vine din partea „Grupului pentru Promovarea Infrastructurii”,…

- Un barbat in varsta de 77 de ani a murit in timp ce statea la coada pentru a cumpara ulei de floarea-soarelui in Burgas, relateaza agenția bulgara Novinite . Coada avea o lungime de 500-600, iar, dupa o lunga așteptare, barbatul a murit langa paleții cu ulei de floarea soarelui. La fața locului a sosit…

- Reducerea TVA la 5% pentru lemn si produsele din lemn reprezinta o solutie pentru a reduce impactul economic al razboiului din Ucraina in industria lemnului, sustin reprezentantii Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFOR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…