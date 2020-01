Investitorii străini recomandă: Demonopolizați serviciile de radioterapie Investitorii straini recomanda: Demonopolizați serviciile de radioterapie / Asociația Investitorilor Straini (FIA) din Republica Moldova i-a recomandat Guvernului sa demonopolizeze serviciile de radioterapie. Investitorii ocolesc domeniul din cauza unei hotarari de Guvern adoptata in 2012, care prevede ca acestea sa fie oferite de catre un singur prestator, prin intermediul parteneriatului public-privat, pentru o perioada de 45 de ani. Potrivit FIA, reglementarea respectiva nu permite altor instituții medico-sanitare sa presteze servicii de radioterapie, limitand in acest mod accesul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- © Sputnik / Miroslav Rotari Moldovenii poftiți la Fisc: 15 mii de scrisori expediate - detaliiCHIȘINAU, 29 dec - Sputnik. Potrivit unei noi legi, agenții ficali vor putea consulta paginile de Facebook și Instagram ale contribuabililor, pentru a vedea daca bunurile cu care se lauda sunt justificate…

- CHIȘINAU, 26 dec - Sputnik. © Sputnik / Evghenii PanasencoMoldovenii vor fi scutiți de plați suplimentare la perfectarea actelorCei care au afaceri trebuie sa știe ca in ultima zi a anului 2019, pe 31 decembrie, nu vor putea fi efectuate operațiuni de plați bugetare și incasari, anunța Serviciul…

- CHIȘINAU, 24 dec – Sputnik. Produse alimentare cu termen expirat sau fara certificatul de proveniența au fost expuse spre comercializare. In urma unui control al Agenției pentru Siguranța Alimentelor, bunurile erau vandute in piețele din Chișinau in condiții insalubre. © Photo : Agentia Nationala…

- CHIȘINAU, 9 dec - Sputnik. Potrivit informațiilor preliminare, tanarul, impreuna cu un pasager de 39 de ani, se deplasa cu o motocicleta de model IJ, care nu avea placuțe de inmatriculare. Din cauza vitezei excesive, acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit intr-un stalp. Impactul…

- CHIȘINAU, 6 dec – Sputnik. Tinerii specialiști, medicii, farmaciștii, personalul medical și farmaceutic vor primi indemnizații unice majorate. Modificarile la lege au fost votate astazi de majoritatea parlamentara. © Sputnik / Мирослав РотарьMai mulți bani pentru doua categorii de veterani - Iata…

- CHIȘINAU, 4 dec – Sputnik. Deputații care vor lipsi nemotivat de la ședințe risca sa nu mai primeasca salarii sau indemnizații, anunța serviciul de presa al Parlamentului. © Sputnik / Miroslav Rotari Ping-pong de replici dure in Parlament: Ce nu au putut imparți deputații Potrivit modificarilor…

- Stoianoglo va fi funcția de procuror doar un an – lacunele din lege care-l fac vulnerabil / Potrivit legii, mandatul procurorului general este pe o perioada de șapte ani de zile, iar procedura de demitere a procurorului general era practic imposibila pana la introducerea unor noi chestiuni in lege,…

- CHIȘINAU, 21 nov – Sputnik. Noțiunile ”intravilan” și ”extravilan”, fiind depașite in timp, vor fi excluse din Legea cu privire la principiile urbanismului si amenajarii teritoriului. In acest sens a fost inaintat un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, avizat…