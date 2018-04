”​Lipsa de claritate și lipsa de ințelegere a impactului pentru diversele categorii de angajați au facut ca transferul asigurarilor sociale sa nu se realizeze in mod uniform de catre toți angajatorii din mediul privat. Chiar și in zona publica aplicarea acestei masuri a avut nenumarate efecte neprevazute. In ciuda faptului ca raman in dezacord cu modul in care acest transfer s-a reglementat, angajatorii iși doresc o legislație clara și predictibila care sa asigure stabilitate pe termen mediu, garanție conferita de adoptarea finala sub forma unei legi aprobate de Parlament și publicata in Monitorul…