Asociatia pentru protectia investitorilor elvetieni intentioneaza sa depuna luni o plangere la tribunalul comercial din Zurich, in numele a 500 de investitori in actiunile Credit Suisse. Banca elvetiana UBS a anuntat pe 11 iunie ca a finalizat in mod oficial preluarea rivalei sale Credit Suisse, pe care a salvat-o intr-o procedura de urgenta facilitata de guvernul Elvetiei. Preluarea de 3,2 miliarde de dolari a fost concluzia tumultoasa a unui weekend frenetic din martie, cand ingrijorarile ca pierderile grave la Credit Suisse ar destabiliza sistemul bancar au atras implicarea cheie a autoritatilor…