Investitorii, între frică și lăcomie Daca investitorii insista sa-și cronometreze mișcarile pe piețele bursiere, a spus Warren Buffett in urma cu aproape 20 de ani , ar trebui sa fie fricoși cand alții sunt lacomi și lacomi doar atunci cand alții se tem. Magnatul a explicat destul de bine o parte din psihologia burselor. Dificultatea apare, ca și acum, atunci […] The post Investitorii, intre frica și lacomie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin "face totul pentru a ramane la putere", afirma Janna Agalakova, o jurnalista rusa care a plecat din Rusia la inceputul Razboiului rus in Ucraina, dupa ce a demisionat de la televiziunea rusa, si denunta propaganda presei ruse, care nu se adreseaza Occidentului, ci rusilor, subliniaza,…

- Economiștii preconizeaza ca bancherii centrali vor trece la o inasprire monetara mai graduala, in condițiile in care recentele mișcari „jumbo” ale ratelor de dobanda arata semne de domolire a inflației, iar oficialii recunosc amenințarea tot mai mare a recesiunii. Dupa ultimele reuniuni ale bancilor…

- „KOMOREBI. Lumina care se filtreaza printre copaci”, spectacol performativ despre locurile nepatrunse unde se ascund fricile barbaților se va juca la Craiova. „KOMOREBI. Lumina care se filtreaza printre copaci”, cel mai nou spectacol de teatru creat de compania Vanner Collective, pe textul dramaturgei…

- Cancelarul german Olaf Scholz a condamnat joi atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca "astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul", relateaza DPA, Reuters si AFP.

- ”Porcaiala” din Piața Victoriei, dintre o Diana Șoșoaca mai puțin vocala dupa ”drogangeala” fiului și un George Simion care pare sa nu iși mai revina din ”euforia” nopții nunții ar fi trebuit sa mai linișteasca apele in sistem. Ala ticaloșit sau ala de drept, cum vreți sa ii spuneți, ca tot aia este……

- Indicele Nasdaq a scazut la cel mai scazut nivel din 2022, stabilit la mijlocul lunii iunie, tras in jos de titlurile Tesla, Apple si Nvidia. Indicele S&P 500 a atins un minim observat ultima data in noiembrie 2020. Cu un declin de peste 8% in septembrie, indicele de referinta se indreapta spre cea…

- „Creșterea salariului minim și a pensiilor sunt proiecte comune ale coaliției. Iar scopul nostru, al celor trei partide, este sa avem la indemana masuri de menținere a unei vieți demne pentru romani.De aceea, eu cred ca o decizie ferma pentru creșterea pensiilor și a salariului minim de la 1 ianuarie,…