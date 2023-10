Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile la motorina pe piata din Asia au crescut vineri dupa anuntarea de catre Rusia a unui surprinzator embargou la export, chiar daca mai multi analisti se asteapta ca aceasta restrictie sa nu ramana in vigoare prea mult timp, transmite Bloomberg, conform AGERPRES.Interdictia, care a intrat…

- Piața internaționala a petrolului este in acest moment mai fragila decat pare la prima vedere și ar putea crea condițiile pentru noi majorari de prețuri pana la sfarșitul anului, avertizeaza unii specialiști.Deficitul zilnic de petrol pe piețele internționale se afla pe o puternica tendința…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut luni pentru a doua sedinta consecutiv, declinul exporturilor Norvegiei adaugandu-se temerilor privind posibile intreruperi la facilitatile cheie de export din Australia, transmite Bloomberg . Luni dimineata, la hub-ul de gaze TTF…

- Traversam o perioada in care piața materialelor de construcții se confrunta cu un declin semnificativ. Din ce in ce mai mulți clienți se orienteaza catre proiecte de construcții in regie proprie, iar nevoia de a gasi soluții eficiente și economice devine mai presanta ca niciodata.Instabilitatea economica,…

- Prețurile gazelor naturale au inregistrat in Europa cea mai mare creștere din luna martie a anului trecut pana in prezent, pe fondul posibilelor greve ale muncitorilor din industrie in Australia, ceea ce a evidențiat neliniștea pieței cu privire la potențialele intreruperi ale aprovizionarii, transmite…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a decis sa retrogradeze ratingul de tara al SUA, de la AAA pana la AA plus, precizand ca se asteapta la o deteriorare fiscala in urmatorii ani precum si la o povara mai mare a datoriei guvernamentale, transmite Reuters. Perspectiva asociata ratingului de…

- Preturile locuintelor din Marea Britanie scad in cel mai rapid ritm din 2011 incoace, a anuntat Halifax, in timp ce piata imobiliara cedeaza in fata cresterii costurilor de imprumut, scrie Bloomberg, citat de Business Magazin.Costul mediu al unei locuinte a scazut cu 2,6% in iunie fata de anul precedent,…

- Piata imobiliara comerciala din Germania s-a prabusit la cel mai scazut nivel din 2017 incoace, cel mai recent semn al turbulentelor provocate de cresterea ratelor dobanzilor, scrie Business Magazin, care citeaza Bloomberg.